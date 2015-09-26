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    Видеотрансляция матча «Барселона» - «Лас-Пальмас» - на «Бомбардире»

    "Барселона" оступилась в прошлому туре, потерпев поражение от "Сельты". Сегодня каталонцы полны желанием оправдаться перед своими болельщиками за первый разгром с 2008 года. Соперник у "Барсы" подходящий - "Лас-Пальмас", который никогда не хватал звезд с неба.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча "Барселона" - "Лас-Пальмас", выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало поединка - 17:00.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2015 16:14
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