Видеотрансляция матча «Барселона» - «Лас-Пальмас» - на «Бомбардире»

"Барселона" оступилась в прошлому туре, потерпев поражение от "Сельты". Сегодня каталонцы полны желанием оправдаться перед своими болельщиками за первый разгром с 2008 года. Соперник у "Барсы" подходящий - "Лас-Пальмас", который никогда не хватал звезд с неба.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча "Барселона" - "Лас-Пальмас", выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало поединка - 17:00.