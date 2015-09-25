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    Моуринью: «Некоторым можно говорить о судьях, я нахожусь в списке тех, кому нельзя»

    Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуринью дал свой комментарий по поводу системы наказаний наставников клубов английской Премьер-лиги за критику арбитров.

    «Правила гласят, что некоторые менеджеры могут говорить о судьях до игры или после игры, а некоторые не могут. И я нахожусь в списке менеджеров, которых наказывают за разговоры об арбитрах до или после игры. Я должен придерживаться этих правил.

    Это, конечно, воображаемый список менеджеров, но вы понимаете, что я имею в виду», - сказал португалец.

    Источник: Goal.com

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    25.09.2015 17:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 25 сентября 2015, 18:11

      как же он достал, все ноет и ноет.

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