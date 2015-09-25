На матче «Спартак» - «Зенит» будет второй аншлаг в истории «Открытие Арены»

На матче 10 тура чемпионата России между московским «Спартаком» и «Зенитом» будет аншлаг. Сообщается, что сегодня в кассах «Открытие Арены» были проданы последние билеты на матч.

Новый стадион красно-белых только второй раз в истории будет заполнен целиком. Первый аншлаг на арене состоялся в 5 туре чемпионата России на матче против ЦСКА.