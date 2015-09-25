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    На матче «Спартак» - «Зенит» будет второй аншлаг в истории «Открытие Арены»

    На матче 10 тура чемпионата России между московским «Спартаком» и «Зенитом» будет аншлаг. Сообщается, что сегодня в кассах «Открытие Арены» были проданы последние билеты на матч.

    Новый стадион красно-белых только второй раз в истории будет заполнен целиком. Первый аншлаг на арене состоялся в 5 туре чемпионата России на матче против ЦСКА.

    Источник: ФК «Спартак»

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    25.09.2015 17:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +26746

      slavutiq70 25 сентября 2015, 23:33

      Зенит конечно по составу на порядок сильней,только Халк и Витцель стоят как весь стартовый состав Спартака,Но если все игроки Спартака будут биться на все сто ,,,то всё может быть,,,,

      0
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      Рейтинг: +33

      Max-78 25 сентября 2015, 22:04

      Мы приехали чтобы победить!
      Вперед,Зенит!!Вперед за Питер!!!!

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      Рейтинг: +30

      БекаMax 25 сентября 2015, 21:39

      Вперед Зенит!!!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 сентября 2015, 18:04

      Верим в Спартак-чтобы тут ша-ка-лы не скулили.

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      Рейтинг: +2161

      Алекc 25 сентября 2015, 17:38

      Вперед Спартак!!!

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