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    • Серия А. «Ювентус» не удержал победу над «Фрозиноне» и другие результаты

    Серия А. «Ювентус» не удержал победу над «Фрозиноне» и другие результаты

    В матче пятого тура Серии А «Ювентус» сыграл вничью с «Фрозиноне». У хозяев отличился Дзадза, а за «Фрозиноне» счет сравнял Бланшар.

    В других матчах «Фиорентина» обыграла «Болонью», «Интер» оказался сильнее «Вероны», «Лацио» переиграл «Дженоа», «Палермо» уступил «Сассуоло», «Рома» проиграла «Сампдории», «Кьево» победил «Торино», а в матче «Карпи»«Наполи» голов забито не было.

    Чемпионат Италии. Серия А. 5-й тур

    Карпи – Наполи – 0:0 (0:0)

    Кьево – Торино – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Кастро, 75.

    Фиорентина – Болонья – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Блащиковски, 72; 2:0 – Калинич, 82.

    Интер – Верона – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мело, 56.

    Ювентус – Фрозиноне – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Дзадза, 50; 1:1 – Бланшар, 90.

    Лацио – Дженоа – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Джорджевич, 35; 2:0 – Андерсон, 62.

    Палермо – Сассуоло – 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Флоккари, 35.

    Сампдория – Рома – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Эдер, 50; 1:1 – Салах, 69; 2:1 – Манолас (в свои ворота), 85.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2015 23:54
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    Комментарии (4)
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    1443042129
    ФОРЗА ИНТЕР
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    sir_Alex
    1443070532
    Удачи "фиалкам" в следующем матче!
    Ответить
    джон базелон
    1443081632
    Юве не выиграл 1:0,исправьте!
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    ologreds
    1694997112
    numo443302
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