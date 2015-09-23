Серия А. «Ювентус» не удержал победу над «Фрозиноне» и другие результаты

В матче пятого тура Серии А «Ювентус» сыграл вничью с «Фрозиноне». У хозяев отличился Дзадза, а за «Фрозиноне» счет сравнял Бланшар.

В других матчах «Фиорентина» обыграла «Болонью», «Интер» оказался сильнее «Вероны», «Лацио» переиграл «Дженоа», «Палермо» уступил «Сассуоло», «Рома» проиграла «Сампдории», «Кьево» победил «Торино», а в матче «Карпи» – «Наполи» голов забито не было.

Чемпионат Италии. Серия А. 5-й тур

Карпи – Наполи – 0:0 (0:0)

Кьево – Торино – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Кастро, 75.

Фиорентина – Болонья – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Блащиковски, 72; 2:0 – Калинич, 82.

Интер – Верона – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Мело, 56.

Ювентус – Фрозиноне – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Дзадза, 50; 1:1 – Бланшар, 90.

Лацио – Дженоа – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Джорджевич, 35; 2:0 – Андерсон, 62.

Палермо – Сассуоло – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Флоккари, 35.

Сампдория – Рома – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Эдер, 50; 1:1 – Салах, 69; 2:1 – Манолас (в свои ворота), 85.