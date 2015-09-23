Видеотрансляция матча «Ювентус» - «Фрозиноне» – на «Бомбардире»

«Ювентус» провально начал сезон, дважды проиграв и однажды сыграв вничью в трех стартовых турах чемпионата Италии, но, по мнению многих, победа в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов над английским «Манчестер Сити» (2:1) могла стать переломным моментом ситуации. После успеха в Европе черно-белые сразу же отпраздновали и первый триумф в чемпионате, в гостях был обыгран «Дженоа» (2:0). Домашняя игра с новичком Серии А «Фрозиноне», который пока не набрал в высшем дивизионе ни одного очка, может стать отличным трамплином для туринцев, для того чтобы продолжить свою победную серию и начать погоню за оторвавшимся в таблице «Интером».

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Начало матча в 21:45, не пропустите!