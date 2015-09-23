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    Блан: «С Ибрагимовичем нужно быть терпеливым»

    Главный тренер "ПСЖ" Лоран Блан дал положительную оценку действиям форварда Златана Ибрагимовича в матче французской лиги 1 против "Генгама" (3:0).

    "В этой игре Златан показал движение лучше, чем в матче с "Реймсом". С этим игроком нужно быть терпеливым, и это в итоге скажется на его результативности. Он великий игрок и он хочет демонстрировать это, подтверждать.

    Он нашел общий язык с Ди Мария на поле. Классные игроки всегда находят общий язык. Это же относится и к Кавани. Мы имеем атакующее трио, которое составлено из очень разных по характеристикам игроков", – сказал Блан.

    Источник: Goal.com

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    23.09.2015 09:02
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