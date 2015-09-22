Билич рассчитывает на успех в Кубке Лиги

Тренер лондонского «Вест Хэма» Славен Билич рассчитывает удачно выступить в Кубке Английской Лиги. «Молотобойцы» начнут турнир выездным матчем с «Лестером».

«Сегодняшняя игра важна для нас. Это соревнование, в котором мы можем победить. Никогда не знаешь, что произойдет, но мы выложимся на сто процентов. Мы постараемся победить в соревновании, пусть мы и не фавориты, но таков наш подход. Если будет возможность, я дам отдых футболистам, которые играли против «Ньюкасла» и «Манчестер Сити», – подчеркнул хорват.