Дзюба: «Переход в «Зенит» - это шаг вперед»

Форвард "Зенита" Артем Дзюба считает, что сейчас он переживает пик своей карьеры.

"Если брать игры за сборную, то да, в моей карьере это событие потрясающее. Плюс — переход в "Зенит". Это шаг вперед. При этом я понимаю, что в клубе свой потенциал еще не до конца реализовываю. Буду работать, чтобы прибавить. Тяжело адаптироваться, но это не отговорки. Нужно трудиться еще усерднее. И надеюсь, что партнеры будут играть на меня как можно чаще, искать передачами", - признался Дзюба.