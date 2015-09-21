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    Дзюба: «Переход в «Зенит» - это шаг вперед»

    Форвард "Зенита" Артем Дзюба считает, что сейчас он переживает пик своей карьеры.

    "Если брать игры за сборную, то да, в моей карьере это событие потрясающее. Плюс — переход в "Зенит". Это шаг вперед. При этом я понимаю, что в клубе свой потенциал еще не до конца реализовываю. Буду работать, чтобы прибавить. Тяжело адаптироваться, но это не отговорки. Нужно трудиться еще усерднее. И надеюсь, что партнеры будут играть на меня как можно чаще, искать передачами", - признался Дзюба.

    Источник: ФК «Зенит»

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    21.09.2015 19:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 сентября 2015, 22:59

      Один гол за девять туров-это прорыв.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 сентября 2015, 21:08

      шаг вперед в зарплате но никак не по игре потому что херовому танцору всегда что то мешает играть так и Дзюба не тем ты занялся футбол явно не его дело

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 21 сентября 2015, 19:25

      У мясных уже такие были: и Павлюченко, и Быстров... Выходили на "более высокий уровень", только вот потерялись в поисках счастья)))

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      Рейтинг: +272

      Inks > Сармат Ростов 21 сентября 2015, 20:03

      У каждого из перечисленных были неплохие сезоны, наши футболисты не могут быть стабильно хорошими долго

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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов > Inks 21 сентября 2015, 20:18

      Согласен. Есть ещё такие же примеры, как Аршавин и Погребняк... Тоже на ходу были, и тоже потерялись. Уж лучше синица в руке...

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