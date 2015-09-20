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    Мостовой: «Я в шоке, но ЦСКА надо отдать респект»

    Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой не ожидал, что ЦСКА сможет отыграться в матче с «Мордовией» (6:4).

    «Я в шоке. Я не понимаю, что мы увидели. Конечно, «армейцам» надо отдать респект. Проигрывать в меньшинстве 0:3 и в итоге победить на выезде – это что-то! Ведь матч был после Лиги чемпионов, на новом синтетическом газоне. В общем, ЦСКА – огромный респект.

    С другой стороны, команда уровня премьер-лиги – "Мордовия" – не имеет права упускать такое преимущество. Защитники хозяев просто стояли и смотрели, как врываются форварды гостей в штрафную. Повторюсь, я до конца так и не понял, что увидел. Шикарный матч по сюжету, и прежде всего для зрителей», — отметил Мостовой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.09.2015 17:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13

      fenomen1983 20 сентября 2015, 23:54

      Матч конечно был огонь!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 20 сентября 2015, 20:25

      А почему о Слуцком ни слова?

      2
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