Черышев - в заявке «Реала» на матч с «Гранадой»

Полузащитник "Реала" Денис Черышев попал в заявку мадридского клуба на матч четвертого тура чемпионата Испании против "Гранады". В этом сезоне 24-летний хавбек пока не провел за "королевский клуб" ни одной встречи.

Полностью заявка "Реала" выглядит следующим образом: Навас, Касилья, Яньес,Варан, Пепе, Начо, Марселу, Карвахаль, Арбелоа,Кроос, Касемиро, Ковачич, Модрич,Черышев, Иско,Роналду, Бензема, Хесе, Лукас Васкес.

Встреча состоится сегодня и начнется в 17.00 мск.