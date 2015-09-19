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    Черышев - в заявке «Реала» на матч с «Гранадой»

    Полузащитник "Реала" Денис Черышев попал в заявку мадридского клуба на матч четвертого тура чемпионата Испании против "Гранады". В этом сезоне 24-летний хавбек пока не провел за "королевский клуб" ни одной встречи.

    Полностью заявка "Реала" выглядит следующим образом: Навас, Касилья, Яньес,Варан, Пепе, Начо, Марселу, Карвахаль, Арбелоа,Кроос, Касемиро, Ковачич, Модрич,Черышев, Иско,Роналду, Бензема, Хесе, Лукас Васкес.

    Встреча состоится сегодня и начнется в 17.00 мск.

    Источник: ФК «Реал»

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    19.09.2015 06:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 19 сентября 2015, 16:33

      Черышев лёг спать,Черышев позавтракал,Да что вам не о чем больше писать????

      1
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      Рейтинг: +358

      Финт 19 сентября 2015, 14:19

      Да хватит парня уже рекламить,ушёл бы в Севилью или Арсенал ,лупил бы в основе,а тут в заявке,во это да победа)

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      Рейтинг: +7

      Antimessi95 19 сентября 2015, 12:34

      Надеемся что он сегодня сыграет

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      Рейтинг: +14

      Рога и копыта 19 сентября 2015, 11:50

      кто о чем а тут о сексе во ржач!!!!!!!!!!!

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