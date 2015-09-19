Черышев - в заявке «Реала» на матч с «Гранадой»

Черышев лёг спать,Черышев позавтракал,Да что вам не о чем больше писать????
Полузащитник "Реала" Денис Черышев попал в заявку мадридского клуба на матч четвертого тура чемпионата Испании против "Гранады". В этом сезоне 24-летний хавбек пока не провел за "королевский клуб" ни одной встречи.
Полностью заявка "Реала" выглядит следующим образом: Навас, Касилья, Яньес,Варан, Пепе, Начо, Марселу, Карвахаль, Арбелоа,Кроос, Касемиро, Ковачич, Модрич,Черышев, Иско,Роналду, Бензема, Хесе, Лукас Васкес.
Встреча состоится сегодня и начнется в 17.00 мск.