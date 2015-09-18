Молодежное первенство. «Терек» дома уступил «Уфе»

Встреча соседей по турнирной таблице молодежного первенства «Терека» и «Уфы» ознаменовалась довольно непредсказуемой игрой. Так, на протяжении большей половины матча ситуацией на поле владели хозяева, ведя в счете еще с середины первого тайма, но в последние десять минут уфимцам удалось провести две разящие атаки, которые позволили гостям увезти из Грозного три очка.

Первенство России среди молодежных команд. 9-й тур

Терек (Грозный) – Уфа – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 — Кацаев, 32; 1:1 — Блинников, 84; 1:2 — Блинников, 87.