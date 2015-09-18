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    Молодежное первенство. «Терек» дома уступил «Уфе»

    Встреча соседей по турнирной таблице молодежного первенства «Терека» и «Уфы» ознаменовалась довольно непредсказуемой игрой. Так, на протяжении большей половины матча ситуацией на поле владели хозяева, ведя в счете еще с середины первого тайма, но в последние десять минут уфимцам удалось провести две разящие атаки, которые позволили гостям увезти из Грозного три очка.

    Первенство России среди молодежных команд. 9-й тур

    Терек (Грозный) – Уфа – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 — Кацаев, 32; 1:1 — Блинников, 84; 1:2 — Блинников, 87.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.09.2015 19:03
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