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    Видеотрансляция матча «Днепр» - «Лацио» – на «Бомбардире»

    «Днепр» вступает в розыгрыш этой Лиги Европы в статусе финалиста. В прошлый раз украинцы были в шаге от победы в турнире и в этот раз хотят выступить не хуже. Для этого, безусловно, нужно начинать с победы. В соперниках у днепропетровцев итальянский «Лацио», который с треском вылетел из квалификации Лиги чемпионов напрямую в групповой этап второго по значимости европейского турнира. Римляне на старте сезона чередуют победы с пораженями, причем поражениями, как правило, крупными. Так что от сегодняшней игры можно ожидать чего угодно.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс" и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Начало матча в 22:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2015 20:50
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