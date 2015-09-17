Видеотрансляция матча «Днепр» - «Лацио» – на «Бомбардире»

«Днепр» вступает в розыгрыш этой Лиги Европы в статусе финалиста. В прошлый раз украинцы были в шаге от победы в турнире и в этот раз хотят выступить не хуже. Для этого, безусловно, нужно начинать с победы. В соперниках у днепропетровцев итальянский «Лацио», который с треском вылетел из квалификации Лиги чемпионов напрямую в групповой этап второго по значимости европейского турнира. Римляне на старте сезона чередуют победы с пораженями, причем поражениями, как правило, крупными. Так что от сегодняшней игры можно ожидать чего угодно.

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Начало матча в 22:00, не пропустите!