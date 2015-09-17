Моуринью хочет, чтобы «Юнайтед» и «Арсенал» играли лучше

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью надеется, что другие английские клубы прибавят в Лиге чемпионов. По его словам, плохие выступления его конкурентов по АПЛ вредят престижу лиги.

«Это плохие новости для английского футбола», - заявил португалец.

«Я не рад этому. Я хочу, чтобы «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» проигрывали в Премьер-лиге, но не в Лиге чемпионов».