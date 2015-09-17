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    Моуринью хочет, чтобы «Юнайтед» и «Арсенал» играли лучше

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью надеется, что другие английские клубы прибавят в Лиге чемпионов. По его словам, плохие выступления его конкурентов по АПЛ вредят престижу лиги.

    «Это плохие новости для английского футбола», - заявил португалец.

    «Я не рад этому. Я хочу, чтобы «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» проигрывали в Премьер-лиге, но не в Лиге чемпионов».

    Источник: Insidefutbol

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    17.09.2015 13:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +136

      Dodge87 17 сентября 2015, 14:04

      ну клубы АПЛ выстрелят еще..первый тур только...сити нет достойного тренера а у мю и тренера и удачи не было и плюс страшную травму получил шоу

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      Рейтинг: +9

      djabrams 17 сентября 2015, 13:24

      Как тренер умирает Жозе, а жаль

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