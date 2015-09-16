Кононов: «Мы понимаем, с кем играем»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов прокомментировал высокую результативность дортмундской «Боруссии», с которой его подопечным предстоит сыграть в четверг в Лиге Европы. В четырех турах Бундеслиги «Боруссия» забила своим соперникам 15 мячей.

«Мы следили за играми «Боруссии». Сильная команда, уважаемый клуб. И мы, безусловно, понимаем, с кем играем. И мы готовы к тому, чтобы противостоять атакам «Боруссии», показывая при этом сами атакующий футбол», - говорит Кононов.