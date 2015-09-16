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    Кононов: «Мы понимаем, с кем играем»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов прокомментировал высокую результативность дортмундской «Боруссии», с которой его подопечным предстоит сыграть в четверг в Лиге Европы. В четырех турах Бундеслиги «Боруссия» забила своим соперникам 15 мячей.

    «Мы следили за играми «Боруссии». Сильная команда, уважаемый клуб. И мы, безусловно, понимаем, с кем играем. И мы готовы к тому, чтобы противостоять атакам «Боруссии», показывая при этом сами атакующий футбол», - говорит Кононов.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.09.2015 21:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +354

      REDAT 17 сентября 2015, 09:10

      Удачи """"""""БЫКАМ""""""!

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