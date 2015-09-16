Мини-футбол. Стартовал сбор молодежной сборной России

В отеле "Аквариум" Красногорского района 16 сентября стартует сбор молодежной сборной России по мини-футболу. Под руководством старшего тренера Сергея Скоровича будут заниматься 18 футболистов.



Вратари: Артем Шевченко ("Газпром-ЮГРА"), Игорь Трушкин ("Дина"), Дмитрий Путилов ("Прогресс");

Полевые игроки: Андрей Заболонков, Максим Мухутдинов, Владимир Саносян (все - "Дина"), Янар Асадов, Артем Ниязов (оба - "Газпром-ЮГРА"), Руслан Кудзиев, Донер Аманбаев ("Сибиряк"), Денис Неведров, Андрей Соколов, Амир Вахитов (все - "Тюмень"), Валерий Демин, Никита Шевчук (оба - "Синара"), Юлиан Шамсутдинов, Никита Анисимов (оба - "Норильский никель"), Александр Райхель ("Прогресс").

Занятия в Московской области продлятся до 19 сентября. А уже в начале октября молодежная команда соберется вновь - на этот раз для выезда на товарищеские матчи со сверстниками из Ирана. По традиции, в Азию также отправится и национальная дружина.

- Наступивший сезон будет отмечен достаточно активной работой молодежной сборной России, – сказал старший тренер мужских сборных команд России Сергей Скорович. - Практически во всех клубах Супрелиги за последние время появилось немало талантливых ребят, а многие из тех, кто заявил о себе раньше, получают достаточно игровой практики в чемпионате. Тренерскому штабу нужно держать руку на пульсе, иметь представление обо всех и, конечно, работать с прицелом на пополнение основного состава.



- На стартующий сбор вызовы получили уже «проверенные» ранее ребята.

- Действительно, в течение ближайших дней мы будем работать с составом, имеющим уже хороший опыт. Кто-то участвовал в студенческом чемпионате мира, кто-то имеет за плечами опыт национальной команды. Практически все без исключения ребята регулярно выступают в Суперлиге. Этим сбором мы планируем закрепить то, что нарабатывали раньше. А в октябре предстоит серьезная проверка – матчи в Иране, которые и для молодежной, и для национальной команды всегда складываются непросто.