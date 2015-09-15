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    Матч между сборными ФНЛ и Серии В состоится в Санкт-Петербурге

    2 декабря в Санкт-Петербурге состоится матч между сборными Футбольной национальной лиги и итальянской Серии В. Об этом сообщил президнет ФНЛ Игорь Ефремов во время своего визита в Астрахань.

    "С 90-процентной вероятностью очередная встреча пройдет 2 декабря в Санкт-Петербурге. Мы пока не получили от итальянских коллег официального письма, но в рабочем порядке все оговорено, и подтверждение с их стороны есть", - заявил Ефремов.

    Напомним, такой товарищеский матч проводится уже четыре года подряд. Ранее сборная ФНЛ ни разу не выигрывала у сборной Серии В.

    Источник: ФНЛ

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    15.09.2015 10:03
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