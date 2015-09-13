Симеоне: «Месси снова решил исход матча»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение своей команды от «Барселоны» (1:2) в матче третьего тура Примеры.

«Мы хотели высоко прессинговать, но «Барселона» доминировала на поле на протяжении всего матча. Второй тайм мы начали лучше, но быстрый ответный гол сбил нас с толку. Каталонцы оказывают очень сильное давление, атакуя соперника.Месси привык решать исходы матчей, и он сделал это снова», – сказал Симеоне.