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    Симеоне: «Месси снова решил исход матча»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение своей команды от «Барселоны» (1:2) в матче третьего тура Примеры.

    «Мы хотели высоко прессинговать, но «Барселона» доминировала на поле на протяжении всего матча. Второй тайм мы начали лучше, но быстрый ответный гол сбил нас с толку. Каталонцы оказывают очень сильное давление, атакуя соперника.Месси привык решать исходы матчей, и он сделал это снова», – сказал Симеоне.

    Источник: AS

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    13.09.2015 06:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12

      7brian7 14 сентября 2015, 13:06

      дак вы у своей штрафной мельчите побольше вас и вася пупкин зарешает)))))

      0
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      Рейтинг: +12

      Jack Daniel 13 сентября 2015, 08:37

      messi krasaychik))

      2
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