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    • Молодежное первенство. «Спартак» дома уступил «Ростову», «Анжи» выиграл у «Терека» и другие результаты

    Молодежное первенство. «Спартак» дома уступил «Ростову», «Анжи» выиграл у «Терека» и другие результаты

    «Ростов» в гостях достаточно неожиданно сумел нанести поражение лидеру чемпионата московскому «Спартаку». «Рубин» и «Анжи» выиграли свои домашние матчи против «Локомотива» и «Терека» соответственно, а «Краснодар» и «Динамо» голов не забили.

    Первенство России среди молодежных команд. 8-й тур

    Рубин (Казань) – Локомотив (Москва) – 2:1 (1:0)
    Голы: 1:0 — Арутюнян, 28; 1:1 — Галаджан, 71; 2:1 — Джалилов, 73.

    Краснодар – Динамо (Москва) – 0:0 (0:0)

    Анжи (Махачкала) – Терек (Грозный) – 2:1 (2:0)
    Голы: 1:0 — Белов, 16; 2:0 — Сангаджиев, 35; 2:1 — Ахъядов, 53.

    Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:1 (0:0)
    Голы: 0:1 — Сиденко, 53.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2015 18:07
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