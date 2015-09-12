Витсель: «Лодыгин и Смольников - герои этого матча»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился своим мнением о результате игры с московским ЦСКА в рамках восьмого тура чемпионата России. Встреча завершилась вничью (2:2).

«Это было тяжeлое очко. Ошибку, которую допустил Ломбертс, может допустить каждый. Сегодня это произошло с Николасом. Мы провели два разных тайма. Когда наша команда забила первый гол, стало ясно, что можем выиграть этот матч. Отражeнный пенальти - очень важный момент. Если бы ЦСКА забил, то игра была бы сделана. Гол Смольникова тоже сыграл серьeзную роль. В связи с этим можно сказать, что Лодыгин и Смольников - герои этого матча.

Мы хорошо готовы физически, поэтому не дали ЦСКА создать много моментов. Во втором тайме мы смотрелись хорошо. Рады прервать победную серию ЦСКА, ведь мы хотим догнать «армейцев», - сказал полузащитник.