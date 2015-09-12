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    Витсель: «Лодыгин и Смольников - герои этого матча»

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился своим мнением о результате игры с московским ЦСКА в рамках восьмого тура чемпионата России. Встреча завершилась вничью (2:2).

    «Это было тяжeлое очко. Ошибку, которую допустил Ломбертс, может допустить каждый. Сегодня это произошло с Николасом. Мы провели два разных тайма. Когда наша команда забила первый гол, стало ясно, что можем выиграть этот матч. Отражeнный пенальти - очень важный момент. Если бы ЦСКА забил, то игра была бы сделана. Гол Смольникова тоже сыграл серьeзную роль. В связи с этим можно сказать, что Лодыгин и Смольников - герои этого матча.

    Мы хорошо готовы физически, поэтому не дали ЦСКА создать много моментов. Во втором тайме мы смотрелись хорошо. Рады прервать победную серию ЦСКА, ведь мы хотим догнать «армейцев», - сказал полузащитник.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.09.2015 17:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4827

      neveldomha 14 сентября 2015, 09:49

      Все два гола в ворота Зенита притащил Лодыга. Это его желание выйти из ворот, по любому поводу уже реально задолбало, после чего он начинает ерзать и теряет рамку. И вот результат. Ну а за пенку спасибо.

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      Рейтинг: +272

      Inks 13 сентября 2015, 10:28

      Смольников - это, на мой взгляд, лучшее приобретение Зенита за последние как минимум 5 лет

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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 12 сентября 2015, 20:59

      Да Лодырке просто подфартило что Дзагоев смазал удар и этот петушок угадал!Зенька явно отскочил,но с Валенсией(((((не отскочат!!!

      -1
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      Рейтинг: +272

      Inks > CSKA №1 13 сентября 2015, 10:28

      Сами для начала отскочите хотя бы в 1 матче ЛЧ) Я конечно не против, но сомневаюсь

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Inks 13 сентября 2015, 11:54

      А вы, товарищ, не сомневайтесь

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 12 сентября 2015, 17:50

      Лодыгин, согласно статистике прошлого сезона, вратарь №1, и он сегодня это ещё раз подтвердил. Правда Акинфеева во вратари №2 записывать не стоит. Он опытнее Лодыгина, и поэтому пусть будет два вратаря № 1. В каждой команде свой.

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