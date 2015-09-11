УПЛ. «Шахтер» разгромил «Металлист»

Завершился матч, которым открывался седьмой тур УПЛ.

Харьковский «Металлист» принимал «Шахтер» и проявил редкое гостеприимство, позволив гостям забить пять безответных мячей. Теперь «Шахтер» сравнялся по очкам с лидером чемпионата «Динамо», однако киевлянам еще только предстоит сыграть свою встречу седьмого тура.

Чемпионат Украины. УПЛ. 7-й тур.

Металлист (Харьков) – Шахтер (Донецк) 0:5 (0:2)

Голы: 0:1 – Ракицкий, 35; 0:2 – Тейшейра, 39; 0:3 – Кучер, 52; 0:4 – Тейшейра (с пенальти), 61; 0:5 – Гладкий, 80.