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    УПЛ. «Шахтер» разгромил «Металлист»

    Завершился матч, которым открывался седьмой тур УПЛ.

    Харьковский «Металлист» принимал «Шахтер» и проявил редкое гостеприимство, позволив гостям забить пять безответных мячей. Теперь «Шахтер» сравнялся по очкам с лидером чемпионата «Динамо», однако киевлянам еще только предстоит сыграть свою встречу седьмого тура.

    Чемпионат Украины. УПЛ. 7-й тур.

    Металлист (Харьков) – Шахтер (Донецк) 0:5 (0:2)

    Голы: 0:1 – Ракицкий, 35; 0:2 – Тейшейра, 39; 0:3 – Кучер, 52; 0:4 – Тейшейра (с пенальти), 61; 0:5 – Гладкий, 80.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.09.2015 20:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 11 сентября 2015, 20:57

      С победой горняков!

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