Герасимец: «Виллаш-Боаш проиграет ЦСКА и «Валенсии» и уйдет в конце сентября, а не в июне»

Экс-игрок «Зенита» Сергей Герасимец прокомментировал заявление главного тренера команды из Санкт-Петербурга Андре Виллаш-Боаша о том, что он покинет свой пост по окончании сезона.

"Как относиться к заявлению Виллаш-Боаша? Да никак. Это просто смешно. Сейчас надо другим заниматься. Готовить команду к играм с ЦСКА и “Валенсией”. Кстати, до лета в “Зените” Виллаш-Боаш может еще и не дожить. Его ведь могут и раньше убрать. Проиграет в Москве и Испании и уйдет в конце сентября, а не в июне. Так что он себе довольно много отмерил. Чтобы отработать до конца контракта - нужны результаты. А их пока нет. Что касается следующего тренера, то им, на мой взгляд, должен стать отечественный специалист. Радимов, например. Для меня это очевидно. Тогда и на молодежь свою начнем внимание обращать»,- считает Герасимец.