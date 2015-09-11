Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Галлиани: «Балотелли стал более зрелым и опытным»

    Вице-президент "Милана" Адриано Галлиани поделился с журналистами своим мнением о главном тренере команды Синише Михайловиче и нападающем Марио Балотелли.

    «Михайлович отлично знает, чего от него ждут. Он понимает, что следует делать, чтобы завоевать любовь болельщиков и футболистов. Его очень хорошо приняли, и мы рассчитываем, что он продемонстрирует всем, каким прекрасным тренером является», - сказал Галлиани.

    Примерно того же ждет Галлиани и от Балотелли.

    «Раньше его поведение было вызывающим. Сейчас он стал более зрелым и опытным, мы ожидаем от него хорошей игры. У него есть все, чтобы показать, что он все еще очень хороший игрок».

    Источник: ФК «Милан»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.09.2015 00:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11