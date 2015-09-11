Галлиани: «Балотелли стал более зрелым и опытным»

Вице-президент "Милана" Адриано Галлиани поделился с журналистами своим мнением о главном тренере команды Синише Михайловиче и нападающем Марио Балотелли.

«Михайлович отлично знает, чего от него ждут. Он понимает, что следует делать, чтобы завоевать любовь болельщиков и футболистов. Его очень хорошо приняли, и мы рассчитываем, что он продемонстрирует всем, каким прекрасным тренером является», - сказал Галлиани.

Примерно того же ждет Галлиани и от Балотелли.

«Раньше его поведение было вызывающим. Сейчас он стал более зрелым и опытным, мы ожидаем от него хорошей игры. У него есть все, чтобы показать, что он все еще очень хороший игрок».