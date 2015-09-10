Линекер: «Руни может забить за сборную 70 голов»

Бывший форвард сборной Англии и футбольный эксперт Гари Линекер заявил, что нападающий Уэйн Руни может установить рекордную планку по голам за сборную страны на уровне в 70 мячей.

«Если он продолжит играть на том же уровне, его нескоро кто-то догонит. Он может забить и 60, и 70 мячей за Англию. Ему только исполняется 30, и пока не видно никого, кто может составить ему реальную конкуренцию.

Это замечательно достижение для Уэйна, который играл на высоком уровне с тех пор, как в великолепном стиле ворвался в большой футбол», – сказал Линекер.