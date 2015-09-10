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    Месси: «Руни - особенный игрок»

    Звезда "Барселоны" Лионель Месси пребывает в восхищении от достижения нападающего "МЮ" Уэйна Руни. Напомним, что в прошедший вторник Руни забил 50-й гол в составе сборной Англии и стал лучшим бомбардиром в истории своей национальной команды, обойдя по этому показателю Бобби Чарльтона.

    "Есть много высококлассных футболистов, но Руни обладает такими исключительными качествами и техническими возможностями, которые делают его особенным, - отмечает Месси. - Для меня он является одним из сильньеших игроков в мире, с которыми я когда-либо встречался на футбольном поле.

    Руни - победитель. Он нацелен на успех, что очень важно для сборной Англии на предстоящем чемпионате Европы".

    Источник: Mirror.co.uk

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    10.09.2015 12:01
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