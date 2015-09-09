Матч ЦСКА – «Зенит» будет судить Мешков

Стали известны судейские бригады, которые будут работать на матчах восьмого тура РФПЛ. Центральную встречу между ЦСКА и «Зенитом» рассудит бригада Виталия Мешкова.

ЦСКА – «Зенит»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

«Амкар» – «Кубань»: судья – Игорь Низовцев (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Владислав Назаров (Невинномысск); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

«Рубин» – «Локомотив": судья – Сергей Куликов (Саранск); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Алексей Стипиди (Краснодар); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

«Спартак» – «Ростов»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Николай Голубев (Санкт-Петербург), Максим Гаврилин (Владимир); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

«Краснодар» – «Динамо»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); инспектор – Станислав Сухина (Малаховка).

«Анжи» – «Терек»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Андрей Болотенков (Москва); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

«Уфа» – «Урал»: судья – Сергей Костевич (Курск); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

«Крылья Советов» – «Мордовия»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Адлан Хатуев (Грозный); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).