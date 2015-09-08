Семак: «В Лихтенштейне оступилась не одна сильная сборная»

В нск игра будет идти поздно, а завтра на работу - до конца не смогу посмотреть, поэтому давайте сыграйте красивый первый тайм, и при счете 3-0 в нашу пользу можно спокойно ложиться спать, ну а во втором тайме пусть тренер ближайший резерв проверяет. Нам еще Молдове мстить за унизительную ничью, а также Черногории доказывать, что мы можем не только техническими победами у них выигрывать, но и на поле в футбол переиграем их.
Помощник Леонида Слуцкого в сборной России Сергей Семак поделился своими ожиданиями перед матчем отбора Евро-2016 против Лихтенштейна.
"С одной стороны, Лихтенштейн, конечно, не самая сильная сборная. Но все-таки это опасная команда, которая имеет преимущество, играя на своем поле. В Вадуце оступилась уже не одна сильная сборная. Это и Португалия, и Словакия, и Ирландия, и многие другие. Мы не можем себе позволить терять очки, поэтому готовимся к игре против Лихтенштейна с полной ответственностью. Досконально изучаем соперника, просматриваем матчи с участием Лихтенштейна, отдельно рассматриваем игру футболистов этой сборной. Готовимся так же, как к любому другому сопернику.
На поле выйдут сильнейшие. Те футболисты, которые и в дальнейшем будут играть. Для нас нужен максимальный результат. А вот уже по ходу матча, в зависимости от того, как он будет складываться, возможно дадим отдохнуть лидерам и посмотрим в деле тех, у кого было меньше игровой практики, но при этом находится в хорошей форме и заслуживает выхода на поле", - заявил Семак.