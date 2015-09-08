Семак: «В Лихтенштейне оступилась не одна сильная сборная»

Помощник Леонида Слуцкого в сборной России Сергей Семак поделился своими ожиданиями перед матчем отбора Евро-2016 против Лихтенштейна.

"С одной стороны, Лихтенштейн, конечно, не самая сильная сборная. Но все-таки это опасная команда, которая имеет преимущество, играя на своем поле. В Вадуце оступилась уже не одна сильная сборная. Это и Португалия, и Словакия, и Ирландия, и многие другие. Мы не можем себе позволить терять очки, поэтому готовимся к игре против Лихтенштейна с полной ответственностью. Досконально изучаем соперника, просматриваем матчи с участием Лихтенштейна, отдельно рассматриваем игру футболистов этой сборной. Готовимся так же, как к любому другому сопернику.

На поле выйдут сильнейшие. Те футболисты, которые и в дальнейшем будут играть. Для нас нужен максимальный результат. А вот уже по ходу матча, в зависимости от того, как он будет складываться, возможно дадим отдохнуть лидерам и посмотрим в деле тех, у кого было меньше игровой практики, но при этом находится в хорошей форме и заслуживает выхода на поле", - заявил Семак.