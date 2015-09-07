Евро-2016. Португалия обыграла Албанию

кристина в сборной полный ноль, без Крооса, Бензема и Модрича вообще ничего не может, 0 КПД.. Велозу и Курежма на своих плечах тащат Португалию, пока их переоценённая звезда напрасно сотрясает воздух
Завершилась встреча в группе I отборочного турнира к Евро-2016.
Сборная Португалии на выезде обыграла Албанию благодаря голу Мигеля Велозу на последних минутах и сохранила за собой первое место в своей группе.
Евро-2016. Отборочный турнир. Группа I. 8-й тур.
Албания - Португалия 0:1 (0:0)
Голы: 0:1 - Велозу, 90.