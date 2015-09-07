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    Евро-2016. Португалия обыграла Албанию

    Завершилась встреча в группе I отборочного турнира к Евро-2016.

    Сборная Португалии на выезде обыграла Албанию благодаря голу Мигеля Велозу на последних минутах и сохранила за собой первое место в своей группе.

    Евро-2016. Отборочный турнир. Группа I. 8-й тур.

    Албания - Португалия 0:1 (0:0)

    Голы: 0:1 - Велозу, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2015 23:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +345

      10-Lil KyAs-10 7 сентября 2015, 23:52

      кристина в сборной полный ноль, без Крооса, Бензема и Модрича вообще ничего не может, 0 КПД.. Велозу и Курежма на своих плечах тащат Португалию, пока их переоценённая звезда напрасно сотрясает воздух

      -2
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      Рейтинг: +24

      Mr Trueman > 10-Lil KyAs-10 8 сентября 2015, 01:24

      Вообще то он лучший бомбардир в истории сборной

      1
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      Рейтинг: +12

      Sanchezman > Mr Trueman 8 сентября 2015, 07:18

      Лучший бомбардир!!! Но как говорится: один в поле не воин!

      1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Sanchezman 8 сентября 2015, 08:38

      По вчерашнему матчу могу скачать,что Роналду ходил по полю пешком,было такое ощущение,что ему вообще все равно,хотя для Португалии очень важная игра была!

      0
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      Рейтинг: +24

      Mr Trueman > джон базелон 8 сентября 2015, 08:55

      Его просто Бенитес своей тупостью зат*ахал, вот он и дуется

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