Евро-2016. Португалия обыграла Албанию

Завершилась встреча в группе I отборочного турнира к Евро-2016.

Сборная Португалии на выезде обыграла Албанию благодаря голу Мигеля Велозу на последних минутах и сохранила за собой первое место в своей группе.

Евро-2016. Отборочный турнир. Группа I. 8-й тур.

Албания - Португалия 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 - Велозу, 90.