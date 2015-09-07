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    Дасаев: «Игру Акинфеева оценю на отлично»

    Экс-голкипер «Спартака» сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал игру сборной России в отборочном матче к Евро-2016 против Швеции (1:0), а также оценил действия голкипера Игоря Акинфеева.

    - Как оцените игру?

    - Два разных тайма. Начало за нами, много моментов создали. Во втором тайме стали играть на удержание, и у Швеции появилось больше моментов. Но в целом победа по делу.

    - Много восторгов по игре. Разделяете восторги?

    - Играли хорошо, все понятно. Но надо смотреть дальше, что будет. Хотя соперники остались слабые, надо обыгрывать и ждать, кто потеряет очки.

    - Говорят, это уже не команда Капелло, а сборная Слуцкого.

    - Всегда говорил, что надо меньше иностранцев. И я давно уже за то, чтобы в сборной был свой тренер. Правильно, что поставили Слуцкого, он один из лучших сейчас наших тренеров.

    - Как оцените игру Акинфеева?

    - Оценю на хорошо, на отлично даже. Потому что было несколько острых моментов, в которых он сильно выручил.

    - Могли бы назвать его игру блистательной, гениальной?

    - Гениальность – слишком громкое слово. Надо сыграть так на протяжении не одной, а нескольких игр. Да, он сыграл достойно, выручил, во многом благодаря ему мы выиграли. Но давайте смотреть дальше. Я бы хотел, чтобы Игорь продолжил играть на таком уже уровне и дальше.

    Да, Акинфеев был не очень хорош в некоторых матчах, такое и со мной случалось, и понятно, что болельщики и журналисты в первую очередь обращают внимание на вратаря. И тут, самое главное, чтобы Игорь был настроен на то, чтобы играть лучше, а не на то, чтобы обращать внимание на все эти упреки. Надо не в себе это держать, а доказывать. То, что он и делает – Акинфеев в этом сезоне выходит на высокий уровень.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.09.2015 10:35
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