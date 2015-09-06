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    Евро-2016. Итальянцы с трудом одолели болгар

    Сборная Италии нанесла поражение Болгарии в поединке 8-го тура отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года.

    Судьбу встречи решил единственный гол, забитый в первом тайме Даниэле Де Росси, реализовавшим 11-метровый удар.

    Отметим, что заканчивали встречу команды в формате 10 на 10, причем у итальянцев был удален Де Росси.

    Евро-2016. Отборочный раунд. Группа Н. 8-й тур

    Италия — Болгария — 1:0 (1:0) текстовый онлайн матча

    Гол: 1:0 - де Росси, 6 (с пенальти)

    Удаления: Де Росси, 54 (Италия). Мицански, 55 (Болгария)

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2015 23:43
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