Евро-2016. Итальянцы с трудом одолели болгар

Сборная Италии нанесла поражение Болгарии в поединке 8-го тура отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года.

Судьбу встречи решил единственный гол, забитый в первом тайме Даниэле Де Росси, реализовавшим 11-метровый удар.

Отметим, что заканчивали встречу команды в формате 10 на 10, причем у итальянцев был удален Де Росси.

Евро-2016. Отборочный раунд. Группа Н. 8-й тур

Италия — Болгария — 1:0 (1:0) текстовый онлайн матча

Гол: 1:0 - де Росси, 6 (с пенальти)

Удаления: Де Росси, 54 (Италия). Мицански, 55 (Болгария)