Меркель рад возможности дебютировать за сборную Казахстана

Полузащитник итальянского «Удинезе» Александер Меркель рассказал о том, с каким настроем подходит к предстоящему отборочному матчу между сборными Казахстана и Исландии.

«Казахстан - моя родина, - сказал Меркель. - Для меня большая честь надеть майку сборной. Да, я в шесть лет уехал с родителями жить в Германию. Но никогда не забывал о том, откуда я родом. И рад, что мне выпала эта возможность - сыграть за Казахстан».

Напомним, Меркель вырос в семье советских немцев, выступал за юношеские сборные Германии и неоднократно заявлял о том, что хочет играть за сборную России.