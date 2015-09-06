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    Меркель рад возможности дебютировать за сборную Казахстана

    Полузащитник итальянского «Удинезе» Александер Меркель рассказал о том, с каким настроем подходит к предстоящему отборочному матчу между сборными Казахстана и Исландии.

    «Казахстан - моя родина, - сказал Меркель. - Для меня большая честь надеть майку сборной. Да, я в шесть лет уехал с родителями жить в Германию. Но никогда не забывал о том, откуда я родом. И рад, что мне выпала эта возможность - сыграть за Казахстан».

    Напомним, Меркель вырос в семье советских немцев, выступал за юношеские сборные Германии и неоднократно заявлял о том, что хочет играть за сборную России.

    Источник: УЕФА

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    06.09.2015 20:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +167

      астраханец 7 сентября 2015, 00:32

      Удачный футбольный год у казахов, однако)

      0
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      Рейтинг: 0

      uisumasu 6 сентября 2015, 22:27


      жена подарила капли что кардинально изменили нашу сексуальную жизнь, теперь секс в разы дольше, лучше и ярче а она получает оргазмы!я сам не знал но уже все об этом пишут -- http://mxblog.2sms.ru

      -1
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      Рейтинг: +36

      salonik > uisumasu 7 сентября 2015, 05:04

      Спасибо, но я принимаю наш Сиалекс

      0
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      Рейтинг: +25

      DarkJoy 6 сентября 2015, 21:37

      меркель ахаха- немка отжигает

      0
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 6 сентября 2015, 21:36

      Удачи!

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      Рейтинг: +429

      proеzd2 > Дед за ЦСКА 6 сентября 2015, 22:00

      Шурику )))он считает Казахстан своей Родиной,раз родился у нас .

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 6 сентября 2015, 20:26

      С детства за Казахстан

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