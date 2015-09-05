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    Ибрагимович: «Без меня сборная Швеции играла даже лучше»

    Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович рассказал о том, почему не вышел на второй тайм прошедшего матча отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года против России.

    «О замене попросил сам, продолжать матч уже не мог. Думаю, без меня у команды получилось даже лучше, – сказал Ибрагимович. – Мы должны были сравнивать счет, но, к сожалению, не повезло. Россия ничем особо не удивила. Думаю, игра была равной. Что касается моего здоровья, то ничего конкретного сказать не могу, для начала поговорю с врачами».

    Напомним, в итоге шведы потерпели поражение со счетом 0:1.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2015 22:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 7 сентября 2015, 09:45

      Златан - красавец, апплодировал, когда наши гол забили. Уважение к сопернику - настоящий профессионал.

      0
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      Рейтинг: +15

      OlegVEK 6 сентября 2015, 01:12

      Нехрен радоваться.....Мы у Швеции должны минимум 3-0 выигрывать.....

      1
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      Рейтинг: +113

      Медвепут великий > OlegVEK 6 сентября 2015, 07:13

      Наши "кудесники мяча" должны рвать шведов 5-0. Кто такие шведы, по сравнению с самими Дзюбой, Кокориным, Смольниковым и т.д.?

      0
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 5 сентября 2015, 23:31

      Неужели это намек на уход из сборной?

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 5 сентября 2015, 23:06

      Круто, что признал, ибо это правда!

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      Рейтинг: +61

      3fire 5 сентября 2015, 23:04

      А вас не удивлять на поле вышли, а выигрывать!

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      Рейтинг: -16

      kolc40 5 сентября 2015, 22:46

      Нашел хороший ресурс с бесплатными прогнозами на футбол, уже давно с ними работаю, всегда все отлично. Время от времени появляется инсайдерская информация о договорных матчах. Сайт - Bets2k.com

      -1
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