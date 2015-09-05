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    Евро-2016. Украина справилась с белорусами, Люксембург дожал Македонию

    Сборная Украины переиграла соперников из Белоруссии в матче 7-го тура отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года.

    Встрчеа завершилась со счетом 3:1, причем все три гола желто-синие отправили в сетку ворот гостей в первом тайме.

    В еще одном матче группы С сборная Люксембурга дома неожиданно одолела Македонию. Победный гол в этом поединке, по ходу которого гости не сумели реализовать 11-метровый удар, был забит уже в добавленное время.

    Евро-2016. Отборочный турнир. Группа С. 7-й тур.

    Украина — Белоруссия — 3:1 (3:0)

    Голы: 1:0 — Кравец, 7. 2:0 — Ярмоленко, 30. 3:0 — Коноплянка, 40 (с пенальти). 3:1 — Корниленко, 62 (с пенальти).

    Удаление: Гармаш, 90 (Украина)

    Люксембург — Македония — 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 — Тилль, 90.

    Нереализованный пенальти: Абдураими, 85 (Македония)

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2015 21:05
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +87

      Elektronua 6 сентября 2015, 00:34

      Речь о режиме кгбиста?
      К слову,сегодня во Львове прошёл совместный марш фанов Сборных Беларуси и Украины.

      2
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 > Elektronua 6 сентября 2015, 01:34

      Только нормальные украинцы, не майдауны.Вот о чем речь.

      0
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 5 сентября 2015, 23:41

      Соседи молодцы, конечно, но похоже на то, что стыковых все-таки не избежать. Будем смотреть. Удачи, все равно. И хватит разжигать ненависть, ребята. Одни дурачки начинают, другие продолжают. Украинцы были нашими друзьями и братьями и останутся ими. Только нормальные украинцы, не майдауны. Этот режим не вечен, все станет не круги своя.

      0
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      ...
      Рейтинг: +14

      Gunch > JI e x a 5 сентября 2015, 23:50

      Браво уважаю адекватных людей.

      0
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      Рейтинг: +87

      Elektronua > JI e x a 6 сентября 2015, 00:35

      Сейчас Львов, совместный марш фанов Белоруссии и Украины!!!! Лалалалала ))

      2
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      Рейтинг: +788

      JI e x a > Elektronua 6 сентября 2015, 01:18

      у нас тоже проходят марши дурачков в поддержку нынешнего режима украинского, которые тожЕ ХоТят В европу и американскую демократию. Этих дураков уже ничего не исправит, могила разве что, но судить по таким отбросам о всей стране и обо всем народе не стоит. Предателей и перебежчиков в любой стране хватает.

      0
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      Рейтинг: +16

      suhow6 5 сентября 2015, 22:35

      здохни Украина

      -1
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      Рейтинг: +16

      suhow6 5 сентября 2015, 22:35

      хохлы твари вы продажные.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 5 сентября 2015, 22:18

      Порадовал банер белорусов, "братья, мы с вами", вот это братья, не то что падлюки кацапские, нож в спину.

      1
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > Аvi-8 5 сентября 2015, 22:34

      Сасай

      0
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      Рейтинг: +14

      Gunch > Аvi-8 5 сентября 2015, 23:01

      Молчал бы "нож в спину"когда была заварушка с Грузией в Южной Осетии кто сбивал наши самолеты из ЗРК?

      -1
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      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 5 сентября 2015, 21:42

      Спасибі братам білорусам за підтримку! Живе Білорусь! Слава Україні!

      3
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