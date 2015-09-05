Евро-2016. Украина справилась с белорусами, Люксембург дожал Македонию

Сборная Украины переиграла соперников из Белоруссии в матче 7-го тура отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года.

Встрчеа завершилась со счетом 3:1, причем все три гола желто-синие отправили в сетку ворот гостей в первом тайме.

В еще одном матче группы С сборная Люксембурга дома неожиданно одолела Македонию. Победный гол в этом поединке, по ходу которого гости не сумели реализовать 11-метровый удар, был забит уже в добавленное время.

Евро-2016. Отборочный турнир. Группа С. 7-й тур.

Украина — Белоруссия — 3:1 (3:0)

Голы: 1:0 — Кравец, 7. 2:0 — Ярмоленко, 30. 3:0 — Коноплянка, 40 (с пенальти). 3:1 — Корниленко, 62 (с пенальти).

Удаление: Гармаш, 90 (Украина)

Люксембург — Македония — 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — Тилль, 90.

Нереализованный пенальти: Абдураими, 85 (Македония)