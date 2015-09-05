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    Бубнов: «Ибрагимовича надо провоцировать, он может ответить»

    Эксперт Александр Бубнов посоветовал игрокам российской сборной, как действовать против нападающего Златана Ибрагимовича в отборочном матче к Евро-2016 против команды Швеции.

    «Когда у тебя в команде есть такой игрок, как Златан Ибрагимович забить можно в любой момент из ничего. Любой стандарт, любой отскок или удар он может превратить в гол. Хотя было много матчей, особенно в сборной, когда Ибрагимович валял дурака — не участвовал в отборе, не прессинговал. Может и психануть, если его вывести из себя — удаления в Лиге чемпионов мы прекрасно помним. Так что где-то можно аккуратно на него таким образом воздействовать, провоцировать: может ответить. Хотя вероятность того, что он нам забьет, достаточно высока», - считает Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    05.09.2015 08:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 5 сентября 2015, 14:26

      Готовы делать все только не играть

      0
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      Рейтинг: +77

      Truly 5 сентября 2015, 12:39

      Дурак этот Бубнов. Эксперт...И защитником был таким же, хорошо помню.

      0
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      Рейтинг: +10

      Газон 5 сентября 2015, 11:00

      Бубнов прав. Только если ибра, потом наших защитников не побьет.

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