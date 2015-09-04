Перес о несостоявшемся переходе Де Хеа: «Руководству «МЮ» не хватает опыта»

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал, почему не состоялся переход голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа в испанский клуб.

«Де Хеа очень переживает, ведь он действительно хотел перейти в «Реал». Мы отправили контракты в «МЮ» в 13.30, но им понадобилось восемь часов, чтобы отослать их нам назад. Нам непонятно, почему они потратили на это столько времени и тянули до последнего, если они действительно хотели вести переговоры.

У нас хорошие отношения с «МЮ». Касильяс всегда хорошо отзывался о Де Хеа. В этой ситуации нам многое непонятно, но я никого не виню.

Просто руководству «МЮ», видимо, не хватает опыта – то же самое случилось год назад, когда не состоялся трансфер Коэнтрау и едва не сорвался переход Эрерры», — отметил Перес.