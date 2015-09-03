Погба отказал Моуринью

Моуринью великий тренер, и хрен поспоришь. Не каждый может убив игру команды, добиваться с ней результата выше. чем когда та самая игра была. Со времен Порту загадкой остается как он это делает.
Но вот история с Карнейро в очередной раз доказала что как человек он - полное промолчу, дабы не забанили.
С этой стороны Поль правильно поступил. Но вот сидеть и ждат, когда г-н Перес лично будет приносить тебе завтрак в постель, дабы обсудить контракт - это уже из оперы "50 оттенков розовых очков".
Правда предложения рано или поздно все равно поступит.
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба имел возможность перейти этим летом в «Челси», однако отказался переезжать в Англию.
Главный тренер лондонского клуба Жозе Моуринью лично звонил футболисту и уговаривал того присоединиться к «Челси», но Погба не принял предложение португальца. Как сообщается, Погба сказал, что ждет предложений от «Барселоны» или «Реала».
При этом официальных предложений от «Челси» по Погба не поступало.