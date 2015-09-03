Погба отказал Моуринью

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба имел возможность перейти этим летом в «Челси», однако отказался переезжать в Англию.

Главный тренер лондонского клуба Жозе Моуринью лично звонил футболисту и уговаривал того присоединиться к «Челси», но Погба не принял предложение португальца. Как сообщается, Погба сказал, что ждет предложений от «Барселоны» или «Реала».

При этом официальных предложений от «Челси» по Погба не поступало.