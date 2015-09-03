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    Погба отказал Моуринью

    Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба имел возможность перейти этим летом в «Челси», однако отказался переезжать в Англию.

    Главный тренер лондонского клуба Жозе Моуринью лично звонил футболисту и уговаривал того присоединиться к «Челси», но Погба не принял предложение португальца. Как сообщается, Погба сказал, что ждет предложений от «Барселоны» или «Реала».

    При этом официальных предложений от «Челси» по Погба не поступало.

    Источник: Football

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    03.09.2015 19:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      locky 4 сентября 2015, 08:28

      Моуринью великий тренер, и хрен поспоришь. Не каждый может убив игру команды, добиваться с ней результата выше. чем когда та самая игра была. Со времен Порту загадкой остается как он это делает.
      Но вот история с Карнейро в очередной раз доказала что как человек он - полное промолчу, дабы не забанили.
      С этой стороны Поль правильно поступил. Но вот сидеть и ждат, когда г-н Перес лично будет приносить тебе завтрак в постель, дабы обсудить контракт - это уже из оперы "50 оттенков розовых очков".
      Правда предложения рано или поздно все равно поступит.

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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 3 сентября 2015, 23:35

      В Барсу не надо, это не твое!

      0
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      Рейтинг: +25

      Оззи 3 сентября 2015, 21:50

      Что-то звезду поймал...В Ювентусе,короче,будет номер отбывать...Ха-ха...Черно белые лузеры )))

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