Рыжиков: «Спасибо КДК, но результат матча уже не изменишь»

Голкипер "Рубина" Сергей Рыжиков прокомментировал отмену дисквалификации за удаление в матче 7-го тура Премьер-лиги против "Мордовии".

"Справедливость восторжествовала. В прошлый раз, когда меня удалили за фол на Дзюбе, КДК не имел права по регламенту отменять красную карточку. Видимо, тот случай повлиял на изменение регламента. Я приложил к этому руку, и вот теперь пожинаю плоды (смеется). Благодарен комиссии за то, что освободили меня от этой дисквалификации. Однако результат матча уже не изменишь", - заявил Рыжиков.

Напомним, "Рубин" уступил "Мордовии" со счетом 2:1.