Мостовой считает, в основе сборной должен играть Смолов

Бывший российский футболист и капитан сборной Александр Мостовой рассказал, что тренеров национальной команды не интересуют мнения со стороны.

«Ох, мы уже столько раз подсказывали тренерам сборной… Мы и так все время высказываем свои суждения. Ну скажу я, а смысл?», - сетует Мостовой.

Экс-капитан все же высказал свое мнение о нападении сборной России, хотя и не верит, что к нему прислушаются.

«Да бросьте вы. На мой взгляд, должен играть Смолов. Он сейчас прилично смотрится в «Краснодаре», заряжен на борьбу, способен обыграть защитников за счет дриблинга, рывка. Кокорин то играет, то нет. Непонятно, что с ним происходит. С Дзюбой вообще не ясно, как он сейчас выглядит в «Зените». Так что моя версия – Смолов».