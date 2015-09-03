Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мостовой считает, в основе сборной должен играть Смолов

    Бывший российский футболист и капитан сборной Александр Мостовой рассказал, что тренеров национальной команды не интересуют мнения со стороны.

    «Ох, мы уже столько раз подсказывали тренерам сборной… Мы и так все время высказываем свои суждения. Ну скажу я, а смысл?», - сетует Мостовой.

    Экс-капитан все же высказал свое мнение о нападении сборной России, хотя и не верит, что к нему прислушаются.

    «Да бросьте вы. На мой взгляд, должен играть Смолов. Он сейчас прилично смотрится в «Краснодаре», заряжен на борьбу, способен обыграть защитников за счет дриблинга, рывка. Кокорин то играет, то нет. Непонятно, что с ним происходит. С Дзюбой вообще не ясно, как он сейчас выглядит в «Зените». Так что моя версия – Смолов».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2015 02:01
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101

      Ver 3 сентября 2015, 07:03

      Всем специалистам хочется, чтобы их не слушали, а слушались, это ж разные вещи...Человек, как тренер еще ни одного матча со сборной не провёл, а уже со всех сторон сыплются советы, и ребята "сетуют", что их не слушаются...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 3 сентября 2015, 03:35

      Интересно кто будет ПЗ - Смольников или Кузьмин?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11