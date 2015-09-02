Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «РФС находится на грани банкротства»

    Новый президент РФС Виталий Мутко заявил о финансовых проблемах организации. Также чиновник сказал, что верит в успешное проведение чемпионата мира 2018 года, где сборная России должна показать хороший результат.

    «РФС находится на грани банкротства, предстоит оперативно решать экономические проблемы. Завтра будет подписан новый спонсорский контракт, но имя фирмы пока анонсировать не будем.

    Мы верим, что успешное проведение ЧМ-2018 невозможно без успешного выступления на нем сборной России», - завил Мутко.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.09.2015 11:11
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +302

      Аланский патриот 2 сентября 2015, 11:21

      Завтра будет подписан новый спонсорский контракт, но имя фирмы пока анонсировать не будем.
      =======================
      =============
      Имя фирмы- это Газпром и деньги налогоплательщиков.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11