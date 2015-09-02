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    «Галатасарай» ждет решения ФИФА по трансферу Гросскройца

    Стали известны подробности ситуации вокруг трансфера полузащитника Кевина Гросскройца из дортмундской «Боруссии» в «Галатасарай». Стороны заключили соглашение до закрытия трансферного окна, однако футболист по-прежнему числится игроком «Боруссии».

    Сообщается, что дело в техническом сбое. «Галатасарай» отправил инфорацию о переходе Гросскройца в систему регистрации трансферов игроков TMS в понедельник в 23:55, но сохранены эти сведения были уже после полуночи, когда трансферное окно закрылось. Теперь турецкий клуб ожидает решения о регистрации трансфера от ФИФА.

    Источник: Р-Спорт

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    02.09.2015 01:04
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