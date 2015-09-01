Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Халк: «Самое время показать, на что я способен»

    Нападающий «Зенита» Халк полон решимости закрепиться в основном составе сборной Бразилии, куда он вызван впервые за последний год.

    «Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы доказать, что я всегда способен вернуться в сборную. Самое время показать, на что я способен», - сказал Халк.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.09.2015 23:14
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 сентября 2015, 10:15

      что вы все Халк Халк он никогда не был супер звездой и не станет ну да у него пушечный удар он силен физически и все но в футболе играют мозги а у него с этим напряг он играет сам по себе он не командный игрок типичный бразилец Зенит отдал слишком много за него и пользы он особой клубу не принес в ЧР выиграли при нем одно первенство а в Европе полная жопа

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 2 сентября 2015, 04:18

      После приезда в РФПЛ Халк сдал как игрок мирового класса, при этом адптировался к нашему вязкому футболу, уходить ему нужно из Зенита обратно в Европу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +665

      Snerg 2 сентября 2015, 01:39

      ты прав! пора уходить с зенита и не вестись на бабло! а так твое будущее ФНЛ в вместе с зенитом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24995

      bset 2 сентября 2015, 00:17

      Ты способен сниматься в видео, где ты якобы сносишь штанги и рвешь сетку) Это мы уже итак поняли))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11