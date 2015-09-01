Халк: «Самое время показать, на что я способен»

Нападающий «Зенита» Халк полон решимости закрепиться в основном составе сборной Бразилии, куда он вызван впервые за последний год.

«Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы доказать, что я всегда способен вернуться в сборную. Самое время показать, на что я способен», - сказал Халк.