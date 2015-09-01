Халк: «Самое время показать, на что я способен»

что вы все Халк Халк он никогда не был супер звездой и не станет ну да у него пушечный удар он силен физически и все но в футболе играют мозги а у него с этим напряг он играет сам по себе он не командный игрок типичный бразилец Зенит отдал слишком много за него и пользы он особой клубу не принес в ЧР выиграли при нем одно первенство а в Европе полная жопа
Нападающий «Зенита» Халк полон решимости закрепиться в основном составе сборной Бразилии, куда он вызван впервые за последний год.
«Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы доказать, что я всегда способен вернуться в сборную. Самое время показать, на что я способен», - сказал Халк.