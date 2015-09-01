«Реал»: «Сделали все, чтобы заполучить Де Хеа»

Мадридский «Реал» на своем сайте выступил с официальным обращение относительно срыва трансфера голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

«Реал» получил полный пакет документов по сделке Давида Де Хеа и Кейлора Наваса в 0:02, но доступ к программе международных трансферов был уже закрыт. В 0:26 компьютерная система ФИФА TMS делает приглашение на «Реал Мадрид», чтобы заполнить данные на Давида Де Хеа, так как окно переходов в Англии продолжило быть открытым. Руководство клуба решило передать контракт игрока в футбольную лигу, зная, что сроки проведения трансфера уже прошли. «Реал» сделал все необходимое, чтобы реализовать переход Де Хеа».