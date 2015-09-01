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    «Реал»: «Сделали все, чтобы заполучить Де Хеа»

    Мадридский «Реал» на своем сайте выступил с официальным обращение относительно срыва трансфера голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

    «Реал» получил полный пакет документов по сделке Давида Де Хеа и Кейлора Наваса в 0:02, но доступ к программе международных трансферов был уже закрыт. В 0:26 компьютерная система ФИФА TMS делает приглашение на «Реал Мадрид», чтобы заполнить данные на Давида Де Хеа, так как окно переходов в Англии продолжило быть открытым. Руководство клуба решило передать контракт игрока в футбольную лигу, зная, что сроки проведения трансфера уже прошли. «Реал» сделал все необходимое, чтобы реализовать переход Де Хеа».

    Источник: ФК «Реал»

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    01.09.2015 16:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +38

      LEGGI 1 сентября 2015, 19:42

      нех*й было 2 месяца дурака валять, решили они за три минуты до конца ТО трансфер оформить

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 1 сентября 2015, 19:35

      mr ReDeviL они всегда так....

      0
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      Рейтинг: +91

      mr ReDeviL 1 сентября 2015, 16:44

      Когда же уже закончится эта эпопея... все лето только об одном и говорят) уже и окно закрылось, а успокоиться никак не могут.

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