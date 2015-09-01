Сафонов: «Думаю, Де Хеа допустят к матчам чемпионата Испании»

Известный агент Алексей Сафонов прокомментировал "Бомбардиру" ситуацию вокруг трансфера Давида Де Хеа из "Манчестер Юнайтед" в "Реал" и почему он все еще может состоятся.

«Я думаю, что там до конца еще не закрыта тема, клубы будут разбираться во всех подробностях. Вокруг этой истории поднимется большой скандал, но в итоге голкипера допустят до участия в чемпионате Испании. Не верю, что руководство мадридского клуба бросит дело незавершенным», - считает Сафонов.

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