Ибрагимович пропустил тренировку, но к матчу со сборной России будет готов

Нападающие сборной Швеции Златан Ибрагимович и Маркус Берг пропустили тренировку национальной команды. Оба футболиста посчитали, что нуждаются в небольшом отдыхе накануне отборочного матча Евро-2016 с командой России.

«Златан считает, что он нуждается в отдыхе. Он чувствует, что хотел бы немного отдохнуть после воскресного матча чемпионата Франции. То же самое касается и Берга. Есть ли опасность, что оба игрока не сыграют против сборной России? Нет никакой опасности. Оба футболиста будут готовы к матчу с Россией», - заявил пресс-атташе сборной Швеции Никлас Боделл.