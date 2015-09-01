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    Ибрагимович пропустил тренировку, но к матчу со сборной России будет готов

    Нападающие сборной Швеции Златан Ибрагимович и Маркус Берг пропустили тренировку национальной команды. Оба футболиста посчитали, что нуждаются в небольшом отдыхе накануне отборочного матча Евро-2016 с командой России.

    «Златан считает, что он нуждается в отдыхе. Он чувствует, что хотел бы немного отдохнуть после воскресного матча чемпионата Франции. То же самое касается и Берга. Есть ли опасность, что оба игрока не сыграют против сборной России? Нет никакой опасности. Оба футболиста будут готовы к матчу с Россией», - заявил пресс-атташе сборной Швеции Никлас Боделл.

    Источник: Expressen.se

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    01.09.2015 13:07
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 1 сентября 2015, 17:56

      Ибра отдохни. Как в первой игре

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Abbath 1 сентября 2015, 14:04

      "Златан считает,что он нуждается в отдыхе", - заявил Ибрагимович.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      Алёша Мясной 1 сентября 2015, 13:57

      НАШИ И БЕЗ ИБРЫ НЕ ВЫГРАЛИ БЫ

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