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    «Вольфсбург» вступает в борьбу за Дракслера

    Полузащитник «Шальке-04» Юлиан Дракслер, над трансфером которого работает «Ювентус», может остаться в Бундеслиге и перейти в «Вольфсбург».

    «Вольфсбург» продал Ивана Перишича и Кевина Де Брюйне и теперь располагает достаточными средствами, чтобы перебить предложение «Ювентуса» по Дракслеру. Туринцы предлагают за полузащитника 26 миллионов евро плюс бонусы.

    Ситуация с этим трансфером должна проясниться в ближайшее время. Сообщается, что «Ювентус» готов рассмотреть и другие варианты усиления состава.

    Источник: Football

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    30.08.2015 19:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25

      DarkJoy 30 августа 2015, 19:10

      может что то и получится

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