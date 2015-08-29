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    АПЛ. «Челси» уступил «Кристал Пэлас» и другие результаты

    Завершились несколько матчей четвертого тура АПЛ.

    Действующий чемпион «Челси» вновь огорчил своих поклонников, уступив в родных стенах «Кристал Пэлас» (1:2). На голы Сако и Уорда подопечные Моуринью сумели ответить лишь голом Фалькао.

    В других матчах «Манчестер Сити» обыграл «Уотфорд», «Ливерпуль» крупно уступил «Вест Хэму», «Вест Бромвич» одолел «Сток», а матчи «Астон Вилла» - «Сандерленд» и «Борнмут» - «Лестер» завершились вничью.

    Чемпионат Англии. АПЛ 4-й тур.

    Челси (Лондон) – Кристал Пэлас (Лондон) 1:2 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Сако, 64; 1:1 – Фалькао, 78; 1:2 – Уорд, 80.

    Манчестер Сити (Манчестер) – Уотфорд (Уотфорд) 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Стерлинг, 47; 2:0 – Фернандиньо, 56.

    Ливерпуль (Ливерпуль) – Вест Хэм (Лондон) 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Ланзини, 3; 0:2 – Нобл, 29; Сако, 90.

    Удаления: Коутиньо, 53; Нобл, 79.

    Астон Вилла (Бирмингем) – Сандерленд (Сандерленд) 2:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – М'Вила, 8; 1:1 – Синклейр (с пенальти), 11; 2:1 – Синклейр, 41; 2:2 – Ленс, 52.

    Борнмут (Борнмут) – Лестер Лестер) 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Уилсон, 13; 1:1 - Варди (с пенальти), 86.

    Сток Сити (Сток-он-Трент) – Вест Бромвич (Вест Бромвич) 0:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Рондон, 45.

    Удаления: Афеллай, 25; Адам, 31.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.08.2015 19:30
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 29 августа 2015, 23:05

      Вест Хэм порадовал.
      Грандов обыгрывают на их поле, а дома проигрывают новичкам. Пока дисбаланс.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      mancunian1992 29 августа 2015, 22:38

      Поворот на повороте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +790

      denisov 29 августа 2015, 22:22

      Кристал красавчик!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Иан Банкир 29 августа 2015, 21:28

      Абрамовичу пора масло в автобусе менять, масло по имени Жозе

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      AlexKane 29 августа 2015, 20:20

      Ливерпуль дома 0:3?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +549

      CSKA №1 > AlexKane 29 августа 2015, 21:15

      да

      0
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      Рейтинг: +36

      commando 29 августа 2015, 20:18

      Рондон хорош.

      0
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      Рейтинг: +34

      GGGringOOO 29 августа 2015, 20:13

      Что-то синие ударно стартанули. Даже не припомню, когда такое было при Абрамыче

      3
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    • ...
      Рейтинг: +239

      Caesar555 29 августа 2015, 19:47

      Челси и Ливерпуль прям в ударе сегодня) особенно Ливер

      1
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    • ...
      Рейтинг: +22

      armbarm 29 августа 2015, 19:46

      Позор! Просто позор!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +57

      Tex 29 августа 2015, 19:41

      Челси впечатляет...... Пора усаживать на скамейку пол команды!

      0
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