Кононов хочет более легкий жребий, чем в прошлом году

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов поделился своими ожиданиями перед жеребьевкой группового этапа Лиги Европы.

«В прошлом году у нас была очень сильная группа, попались «Эвертон», «Вольфсбург» и «Лилль». Хочется, чтобы жребий в этот раз был к нам благосклоннее. Тогда у нас было ознакомление с Лигой Европы. Сейчас нам хочется выйти из группы и продолжать борьбу за победу в турнире», – заявил Кононов после ответного матча с ХИКом.

Напомним, «Краснодар» узнает своих соперников по Лиге Европы сегодя. Жеребьевка турнира начнется в 14:00 по московскому времени.