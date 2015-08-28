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У «Томи» будет новый генеральный директор

28 августа 2015, 12:48

Глава федерации футбола Томской области Руслан Киселев займет пост генерального директора футбольго клуба "Томь", заявил в пятницу журналистам губернатор региона Сергей Жвачкин.

"Разные были мнения, мы советовались с различными группами. Те, кто действительно болеет футболом, просили, чтобы это был наш, томский. Учредители пошли навстречу, руководителем ФК "Томь" будет Киселев Руслан Юрьевич, руководитель федерации футбола Томской области, воспитанник томского футбола, заслуженный игрок и очень уважаемый человек", - сказал губернатор.

Источник: Р-Спорт
Россия. ФНЛ ФНЛ Томь
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