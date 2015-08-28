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  • Сегодня «Локомотив», «Краснодар» и «Рубин» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы

Сегодня «Локомотив», «Краснодар» и «Рубин» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы

28 августа 2015, 10:13
22

Сегодня в Монако в 14:00 начнется жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2015/16. В турнире примут участие 48 команд – 22 победителя раунда плей-офф, десять проигравших в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА и 16 команд, попавших в групповой этап напрямую.

Все 48 участников жеребьевки распределены по четырем корзинам согласно рейтингу УЕФА. Клубы из одной национальной ассоциации, а также команды из России и Украины будут разведены по разным квартетам.

Матчи группового этапа запланированы на 17 сентября, 1 и 22 октября, 5 и 26 ноября и 10 декабря

Корзина 1: «Шальке-04» (Германия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Базель» (Швейцария), «Наполи»

(Италия), «Тоттенхэм» (Англия), «Аякс» (Голландия), «Вильярреал» (Испания), «Рубин» (Россия), «Атлетик»

(Испания), «Спортинг» (Португалия), «Марсель» (Франция), «Днепр» (Украина)

Корзина 2: «Брага» (Португалия), «Фиорентина» (Италия) ,«Лацио» (Италия), «Андерлехт» (Бельгия), «Ливерпуль» (Англия), АЗ

(Голландия), «Виктория Пльзень» (Чехия), «Брюгге» (Бельгия), ПАОК (Греция), «Селтик» (Шотландия), «Бешикташ»

(Турция), АПОЭЛ (Кипр)

Корзина 3: «Монако» (Франция), «Спарта» Прага (Чехия), «Фенербахче» (Турция) ,«Легия» (Польша), «Бордо»

(Франция), «Локомотив» (Россия), «Лех» (Польша), «Сент-Этьен» (Франция), «Слован» Либерец (Чехия), «Аугсбург»

(Германия), «Рапид» Вена (Австрия), «Краснодар» (Россия)

Корзина 4: «Партизан» (Сербия), «Астерас» (Греция), «Белененсеш» (Португалия), «Русенборг» (Норвегия), «Карабах»

(Азербайджан) ,«Мельде» (Норвегия), «Динамо» Минск (Беларусь), «Гронинген» (Голландия), «Сьон»

(Швейцария), «Мидтъюлланд» (Дания), «Скендербеу» (Албания), «Габала» (Азербайджан)

Источник: УЕФА
Лига Европы Лига Европы Краснодар Рубин Локомотив
Комментарии (22)
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Fc_Baikal
1440752751
Плять) Рубин в первой корзине) может хоть это их спасёт)
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Old_mole
1440754211
Первая корзина - филиал ЛЧ в ЛЕ )))
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Old_mole
1440754352
"Вильярреал" (Испания) "Лацио" (Италия) "Локомотив" (Россия) "Партизан" (Сербия) Хочу, чтоб у Локо были сильные соперники!
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KubanUltras
1440756526
Боруссия Ливерпуль краснодар П
артизан было бы желательно такой состав видеть
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Spark333
1440762941
Локо и Краснодар должны выходить со 2 места,Рубин,увы,нет!Ливер и Бордо им не по зубам
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Spark333
1440763070
Спортинг Локо Бешикташ Шкенднр
беу
Ответить
Spark333
1440763099
Рубин Ливерпуль Бордо Сьон
Ответить
Spark333
1440763133
Боруссия Д ПАОК Краснодар Габала
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BS_Svejk
1440763854
Где жеребьевка то, время 3 уже?
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BS_Svejk
1440764279
Пардон, я подумал это прогноз)
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