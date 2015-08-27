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    Текстовая трансляция матча ХИК - «Краснодар» - на «Бомбардире»

    «Краснодар» одержал над ХИКом уверенную победу в первом матче на своем поле и может не беспокоиться за исход противостояния. Финская команда, безусловно, не ровня краснодарской, однако подопечным Олега Кононова необходимо помнить о клубном коэффициенте страны. Почти наверняка главный тренер российской команды предоставит игровую практику футболистам, которые реже остальных выходили на поле. Последний матч краснордарцев в чемпионате против «Мордовии» показал, что команде не хватает свежести.

    «Бомбардир» предлагает своим читателям текстовую трансляцию матча ХИК - «Краснодар». Комментатор – Андрей Ерофеев. Начало встречи в 20.00.

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    27.08.2015 11:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14

      Красно_зеленный 27 августа 2015, 14:32

      Летний вояж Краснодара в Финляндию!

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