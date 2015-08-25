Агент: «В «Милане» окажется Витсель или Сориано»

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель все еще может перейти в "Милан". Об этом сообщил футбольный агент Рикардо Наполитано, представляющий интересы бельгийского хавбека.

Еще одним кандидатом на переход в состав "россонери" считается полузащитник "Сампдории" Роберто Сориано.

«В "Милане" окажется Аксель Витсель или Роберто Сориано. Сейчас клубы ведут переговоры, но стоит подождать, сейчас можно сказать лишь о том, что все складывается в пользу "Милана", - заявил агент.