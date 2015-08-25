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    Агент: «В «Милане» окажется Витсель или Сориано»

    Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель все еще может перейти в "Милан". Об этом сообщил футбольный агент Рикардо Наполитано, представляющий интересы бельгийского хавбека.

    Еще одним кандидатом на переход в состав "россонери" считается полузащитник "Сампдории" Роберто Сориано.

    «В "Милане" окажется Аксель Витсель или Роберто Сориано. Сейчас клубы ведут переговоры, но стоит подождать, сейчас можно сказать лишь о том, что все складывается в пользу "Милана", - заявил агент.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    25.08.2015 08:20
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 25 августа 2015, 08:42

      Берите что подешевле.
      Сориано явно согласится прожить сезон (или несколько) без Лиги Чемпионов.

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    • ...
      Рейтинг: +9

      Дилшод-rossoneri 25 августа 2015, 08:32

      они оба не нужны

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